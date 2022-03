Esce ‘Joy’, raccolta celebrativa di Raffaella Carrà, per la Giornata della Donna (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Esce, in vista della Giornata internazionale della Donna, ‘Joy’ la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà per la Sony Music, con cui si vuole rendere omaggio ad una icona del mondo femminile. Il doppio cd e il doppio lp, che saranno disponibili negli store e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì mentre per lo special box occorrerà attendere il 18 marzo, raccolgono i brani più rappresentativi della regina della televisione italiana, con i brani che l’hanno portata ai vertici delle classifiche, non solo italiane, regalandole un successo discografico tra i più clamorosi. “Ci sono personalità che rimangono sempre con noi – dichiara Stefano Patara general ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, in vistainternazionaleladiper la Sony Music, con cui si vuole rendere omaggio ad una icona del mondo femminile. Il doppio cd e il doppio lp, che saranno disponibili negli store e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì mentre per lo special box occorrerà attendere il 18 marzo, raccolgono i brani più rappresentativireginatelevisione italiana, con i brani che l’hanno portata ai vertici delle classifiche, non solo italiane, regalandole un successo discografico tra i più clamorosi. “Ci sono personalità che rimangono sempre con noi – dichiara Stefano Patara general ...

