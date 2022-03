Ercolano ricorda il disastro ferroviario di Balvano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Alla memoria delle vittime deldi, sarà intitolato lo spazio antistante l’ingresso del cimitero di. La cerimonia si svolgerà domani alle 16, nel giorno in cui ricorre il 78esimo anniversario della strage che costò la vita a seicento persone, tra le quali ottantadue ercolanesi che viaggiavano su un treno merci lungo la tratta Napoli-Potenza. ”Proprio in questi giorni caratterizzati da venti di guerra, da immagini di dolore che mai avremmo voluto vedere, dalla sofferenza del popolo ucraino, dobbiamo interrogarci sull’importanza di fare tesoro di quanto accaduto in passato per non ripetere gli stessi errori” spiega il sindaco di, Ciro Buonajuto: ”La nostra città vuolere uno ...