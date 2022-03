Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 2 marzo 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è lo show in onda stasera in tv mercoledì 2 marzo 2022 in prima serata su Rai 2 condotto da Enrico Brignano. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Enrico Brignano propone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Mercoledì 2 marzo e il 9 marzo andranno in onda due puntate antologiche, con alcuni momenti tra i più divertenti delle quattro stagioni di Un’ora sola vi vorrei, chiamate per l’occasione “booster Edition”. Insieme a lui e ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)viè lo show in onda stasera in tv mercoledì 2in prima serata su Rai 2 condotto da. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TVpropone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Mercoledì 2e il 9andranno in onda due puntate antologiche, con alcuni momenti tra i più divertenti delle quattro stagioni divi, chiamate per l’occasione “booster Edition”. Insieme a lui e ...

