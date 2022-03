Elliott ai raggi X: come Singer ha cambiato la strategia (Di mercoledì 2 marzo 2022) La prestigiosa rivista economica statunitense Forbes mette Elliott ai raggi X, analizzando come il fondo guidato da Paul Singer abbia cambiato stratetgia nel corso degli ultimi anni. Partendo dal caso Athena, società che fornisce software per cartelle cliniche, la rivista guarda a come i piani del fondo (che tra gli altri è azionista di maggioranza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) La prestigiosa rivista economica statunitense Forbes metteaiX, analizzandoil fondo guidato da Paulabbiastratetgia nel corso degli ultimi anni. Partendo dal caso Athena, società che fornisce software per cartelle cliniche, la rivista guarda ai piani del fondo (che tra gli altri è azionista di maggioranza L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Elliott ai raggi X: come Paul Singer ha cambiato la strategia del fondo statunitense, proprietario anche del Milan http… - CalcioFinanza : Elliott ai raggi X: come Paul Singer ha cambiato la strategia del fondo statunitense, proprietario anche del Milan… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Elliott ai raggi X: come Singer ha cambiato la strategia: La prestigiosa rivista economica statun… -

Ultime Notizie dalla rete : Elliott raggi M5S, Di Maio e Raggi marciano assieme: lungo incontro alla Farnesina. E il ministro pranza con Belloni la Repubblica