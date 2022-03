Elettra Lamborghini tra lingerie sexy | twerking e pose hot con il manichino

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è un’esplosione di sensualità durante lo shooting di cui è protagonista. Prima posae disinibita con laleopardata mettendo in mostra il lato B, poi si lancia una seducente catwalk con il décolleté esplosivo in evidenza. E’ il turno di unbollente a favore di telecamera, seguito dalleosé con undalle fattezze femminili. Spregiudicata come non mai, si diverte a provocare… e ci riesce bene. Ironica, seducente, spregiudicata: astuzzicare i fan piace e si vede. Le suesono malandrine, con il tatuaggio leopardato sul fondoschiena che si fonde con la fantasia della. Poi sfoggia un reggiseno che strizza il décolleté prorompente mentre si ...