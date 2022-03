Edilizia | stanziati fondi per Quartiere Acer a Sessa Aurunca

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Programma PINQuA, previsti 3.800.000 euro per la rivalutazione deldi via Raccomandata a, Oliviero: “programma di sviluppo che darà un nuovo valore alla città”. Un intervento considerevole che sarà presentato venerdì 4 marzo, alle ore 18.00, nel salone dei quadri di, a cui parteciperanno: il sindaco della città Lorenzo Di Iorio, il Presidente dell’Campania David Lebro, il coordinatore generale del progetto Carmine Crisci, il coordinatore scientifico DiARC Enrico Formato, l’Assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo ed il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero. Soddisfazione da parte di quest’ultimo che dichiara: “non ...

