Ecco le richieste della Russia all’Ucraina per trattare la pace. Domani i negoziati (LIVE) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Settimo giorno di guerra. Nella notte missili russi piovo su Kiev e su altre città ucraine, in particolare Kharkiv e Mariupol. La Russia sostiene di essere avanzata sul territorio, mentre sarebbe caduta la città di Kherson. Il governo di Zelensky resiste e spera nelle trattative: il primo round di negoziati si è tenuto due giorni fa, ma un nuovo incontro non è ancora in programma. Si parla, forse, di stasera nel tardo pomeriggio o del fine settimana. Sarà troppo tardi? La cronaca della guerra Primo giorno: Putin ordina l’invasione Secondo giorno: La strenua difesa di Kiev di Zelensky Terzo giorno: Biden: l’alternativa è la Terza Guerra Mondiale Quarto giorno: Putin ordina l’allerta militare Dalla Nato sanzioni e armi all’Ucraina. Quinto giorno: Putin detta le sue condizioni a Macron Sesto giorno: Mosca attacca ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Settimo giorno di guerra. Nella notte missili russi piovo su Kiev e su altre città ucraine, in particolare Kharkiv e Mariupol. Lasostiene di essere avanzata sul territorio, mentre sarebbe caduta la città di Kherson. Il governo di Zelensky resiste e spera nelle trattative: il primo round disi è tenuto due giorni fa, ma un nuovo incontro non è ancora in programma. Si parla, forse, di stasera nel tardo pomeriggio o del fine settimana. Sarà troppo tardi? La cronacaguerra Primo giorno: Putin ordina l’invasione Secondo giorno: La strenua difesa di Kiev di Zelensky Terzo giorno: Biden: l’alternativa è la Terza Guerra Mondiale Quarto giorno: Putin ordina l’allerta militare Dalla Nato sanzioni e armi. Quinto giorno: Putin detta le sue condizioni a Macron Sesto giorno: Mosca attacca ...

Advertising

NSammaritano : Ma il partito del Ministro Of non di batteva contro le richieste di fiducia dei Governi passati? Ecco l'altra, mili… - infoitsport : - Pizzavvio : Ecco la guida completa per diventare un pizzaiolo?? • ?? INVESTI NELLA FORMAZIONE Il pizzaiolo è un mestiere che non… - DisobbedireOra : @Cesare14931834 @madforfree I tavoli di discussione ci sono stati. Ma entrambe le parti hanno avanzato richieste in… - freddympetto : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Ecco bravi. Niente armi, subito un tavolo diplomatico per discutere le richieste legit… -