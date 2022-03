"Ecco i miei giochini erotici". Arisa oltre ogni tipo di censura, la sua collezione estrema: eccola... | Guarda (Di mercoledì 2 marzo 2022) Arisa dopo aver esibito il suo corpo, da lei stessa definito "morbida felicità", ha mostrato la sua collezione di sex toys. Sistemando la casa in compagnia di un'amica, ha ritrovato un sacchetto con diversi giochi per l'autoerotismo e non ha esitato a scherzare con i suoi fan, facendoli vedere uno ad uno. Inondata di risposte Arisa ha anche commentato. "Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. E' una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono 'Se hai bisogno...', 'Se vuoi vengo a casa tua', eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”, ha scritto su Instagram. La cantante ha poi puntualizzato che "i sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)dopo aver esibito il suo corpo, da lei stessa definito "morbida felicità", ha mostrato la suadi sex toys. Sistemando la casa in compagnia di un'amica, ha ritrovato un sacchetto con diversi giochi per l'autoerotismo e non ha esitato a scherzare con i suoi fan, facendoli vedere uno ad uno. Inondata di risposteha anche commentato. "Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. E' una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono 'Se hai bisogno...', 'Se vuoi vengo a casa tua', eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”, ha scritto su Instagram. La cantante ha poi puntualizzato che "i sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora ...

Advertising

milivnkovic : RT @paunz71: Ecco la lista dei miei nemici aggiornata a oggi - paunz71 : Ecco la lista dei miei nemici aggiornata a oggi - BASZOS8 : RT @ilbuchetto: Come promesso ecco i miei buchetti - FuryBionda : E su alcuni non posso manco dire c'avesse torto ecco. La più bella definizione rimane quella di Dante ovvero 'se Be… - teuta_59 : @liselpe Ecco, i miei vicini alzano il volume, sembra che sono in discoteca, io metto le cuffie finché mi addormento ascolto musica. -