"Ecco chi esce". GF Vip, si stringe il cerchio nella Casa: tutti gli indizi portano lì (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si avvicina la finale del GF Vip 6 e in Casa iniziano i discorsi su chi andrà in nomination e sui possibili eliminati alla vigilia dell'appuntamento che deciderà le sorti dei vipponi. In giardino ne parlano Giucas Casella e Davide Silvestri. Mentre prendevano il sole hanno riflettuto su come agire nel corso delle prossime nomination, che saranno decisive per conquistare la possibilità di arrivare in finale. Giucas Casella spiega che ha una strategia molto semplice, cioè quella di dare la sua nomination a coloro che – a loro volta – lo hanno nominato. Insomma, vorrebbe ricambiare il favore. Inoltre ha spiegato a Davide Silvestri: "Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così?". L'attore ha replicato: "L'unica che mi ha nominato ultimamente è Soleil. Dovrei restituirgliene una. Poi, non mi ha nominato più nessuno. A parte Antonio, ma l'ho già ..."

