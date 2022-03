Due 'guerre' in corso, tra oblio e memoria. Dal nemico invisibile a quello riconoscibile, dasvidania Covid (Di mercoledì 2 marzo 2022) Difesa dal Covid e attacco militare. Due "guerre" differenti scuotono l'umanità, ora che la Russia di Putin ha messo nel mirino la povera Ucraina, quasi dimenticando l'emergenza sanitaria. Lete, oblio. Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 2 marzo 2022) Difesa dale attacco militare. Due "" differenti scuotono l'umanità, ora che la Russia di Putin ha messo nel mirino la povera Ucraina, quasi dimenticando l'emergenza sanitaria. Lete,

Advertising

luigihellevil : @Gimmi52296693 Esatto! Le guerre si fanno in due!!!! La vera guerra è tra nato e Russia!!!! Se era tra Russia e Ucr… - sandro_orl : #Putin aveva già fatto due guerre in Cecenia, invaso la Georgia (2008) e l'Ucraina (2014), eliminato un po' di avve… - AndreaTurrizian : RT @lorenzotosa: @matteosalvinimi Le guerre sono tutte vere e i profughi hanno tutti la stessa dignità, senza distinzioni. Ma la colpa non… - Aramcheck76 : @Angeloman70 @VSanna @nattydoctor Non è la mia posizione, lui diceva che serve un esercito se non vuoi stare nella… - Francescami : 'Una buona tirannia dura in media un decennio e mezzo, due decenni al massimo. Quando supera questa soglia, degener… -