Dostoevskij, la Università Bicocca di Milano cancella il corso di Paolo Nori. Poi fa dietrofront: “La lezione si farà” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alla fine il corso di Paolo Nori su Dostoevskij si farà. L’Università di Milano-Bicocca ha infatti comunicato che la lezione dello scrittore 58enne “si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati”. Il dietrofront dell’ateneo si è reso necessario in seguito alla polemica creatasi per la decisione della stessa Università di sospendere, data la guerra in corso in Ucraina, il corso sull’autore russo Fëdor Michajlovi? Dostoevskij. Lo stesso scrittore Paolo Nori aveva infatti reso noto con una diretta su Instagram quanto comunicatogli dall’ateneo: “Ho ricevuto questa mail che dice: caro professore, il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alla fine ildisusi. L’diha infatti comunicato che ladello scrittore 58enne “si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati”. Ildell’ateneo si è reso necessario in seguito alla polemica creatasi per la decisione della stessadi sospendere, data la guerra inin Ucraina, ilsull’autore russo Fëdor Michajlovi?. Lo stesso scrittoreaveva infatti reso noto con una diretta su Instagram quanto comunicatogli dall’ateneo: “Ho ricevuto questa mail che dice: caro professore, il ...

ladyonorato : Bandito Dostoevskij dall’insegnamento all’università. Chiusi gli alberghi ai turisti russi. La propaganda d’odio ci… - borghi_claudio : Ah ecco... dietrofront. Meno male. L’UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO PRIMA RINVIA IL CORSO DI PAOLO NORI SU DOSTOEVSK… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - fracogoni : RT @pbecchi: Le università italiane non possono più avere rapporti con quelle russe. Un corso su Dostoevskij sospeso subito in una universi… - Kumpfmueller : RT @GiovanniSucci: L’imbecillità ai vertici dell’università. I più alti operatori professionali della cultura… Incompetenti nell’ascoltare,… -