Dostoevskij censurato, l'Università di Milano Bicocca fa marcia indietro dopo le polemiche: "Il corso del professor Paolo Nori si terrà" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche L'urlo da Mosca: 'Mondo, non odiarci: un uomo solo ha voluto questa guerra' 'E' ridicolo', il commento a caldo di Paolo Nori - La mail, letta da Nori via Instagram, recita così: 'Caro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche L'urlo da Mosca: 'Mondo, non odiarci: un uomo solo ha voluto questa guerra' 'E' ridicolo', il commento a caldo di- La mail, letta davia Instagram, recita così: 'Caro ...

Advertising

ilriformista : La scelta incredibile della #Bicocca che con una mail ha comunicato a Paolo Nori lo stop al suo corso su… - ambraperlottii : RT @zHenjo99: Due anni fa per il Covid ogni cinese era bandito. Allo stesso modo oggi, per colpa di #Putin ogni russo sembrerebbe colpevo… - ritaglia1gmail : RT @AriannaDiaco: Invece che censurato #Dostoevskij andrebbe letto. - salome_mats : RT @luciobrunelli: Dostoevskij censurato alla Bicocca perché russo. Stiamo uscendo fuori di testa tutti, davvero. #PaoloNori - trimpa48 : RT @zHenjo99: Due anni fa per il Covid ogni cinese era bandito. Allo stesso modo oggi, per colpa di #Putin ogni russo sembrerebbe colpevo… -