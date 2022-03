Dolce mele e uvetta: gratinato al forno, profumatissimo! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questo Dolce con le mele e l’uvetta è un meraviglioso gratin al forno, unico nel suo genere, profumatissimo e aromatico. A base di soli ingredienti sani e genuini, regalerà un finale trionfale ad una cena con gli amici di sempre, al pranzo della domenica, ai festeggiamenti di una ricorrenza famigliare. Nella ricetta tradizionale (questo dessert è tipico della Normandia), è previsto il Calvados, un’acquavite ottenuta dal sidro, ma se doveste avere difficoltà nel reperirlo, potete tranquillamente sostituirlo con il più diffuso Cointreau o il Grand Marnier. Non temete, offritela anche ai piccoli di casa, l’alcool contenuto evaporerà in cottura e potranno assaporare questa delizia francese in tutta tranquillità. Curiose di scoprire anche questa ricetta? Iniziamo! Dolce mele e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questocon lee l’è un meraviglioso gratin al, unico nel suo genere, profumatissimo e aromatico. A base di soli ingredienti sani e genuini, regalerà un finale trionfale ad una cena con gli amici di sempre, al pranzo della domenica, ai festeggiamenti di una ricorrenza famigliare. Nella ricetta tradizionale (questo dessert è tipico della Normandia), è previsto il Calvados, un’acquavite ottenuta dal sidro, ma se doveste avere difficoltà nel reperirlo, potete tranquillamente sostituirlo con il più diffuso Cointreau o il Grand Marnier. Non temete, offritela anche ai piccoli di casa, l’alcool contenuto evaporerà in cottura e potranno assaporare questa delizia francese in tutta tranquillità. Curiose di scoprire anche questa ricetta? Iniziamo!e ...

Advertising

Accipicchina : La torta di mele ricotta e cannella è nata per caso. Avevo voglia di un dolce speziato ed ha preso forma questa del… - elleci42 : Io oggi ho provato per la prima volta in assoluto l'aceto di mele e la mia prima impressione è più che positiva: ha… - invoItino : e pure il mio dolce preferito con le mele ?? - ClubRicette : TORTA DI MELE IN PADELLA ?? ?? ?? - Accipicchina : La torta di mele ricotta e cannella è nata per caso. Avevo voglia di un dolce speziato ed ha preso forma questa del… -