Dl Bollette | 7 | 7 miliardi ad automotive da qui al 2030 Aiuti anche ad autotrasporto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono gli interventi più rilevanti per le attività del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili contenuti nel decreto legge contro il caroappena pubblicato in Gazzetta ...

Sono gli interventi più rilevanti per le attività del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili contenuti nel decreto legge contro il caroappena pubblicato in Gazzetta ...Nel nostro Paese, ricorda Selectra, sono infatti stati stanziati dal governo circa 3,8di euro per ridurre ledel primo trimestre 2022 di famiglie e micro - imprese, e sono previsti ...Il tema del caro bollette si accende a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, con i governi dei Paesi che usano vari interventi.Nel nostro Paese, ricorda Selectra, sono infatti stati stanziati dal governo circa 3,8 miliardi di euro per ridurre le bollette del primo trimestre 2022 di famiglie e micro-imprese, e sono previsti ...