Djokovic e Peugeot ai saluti | rescisso il contratto di sponsorizzazione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Novakpaga senza dubbio gli strascichi della vicenda Australian Open dei primi giorni del 2022. Il pluricampione serbo, da sempre fervente no-vax, ha rifiutato, infatti, di sottoporsi al vaccino anti Covid-19 prima di recarsi in una nazione in cui esso è obbligatorio. Ne è seguita, tra le tante polemiche e le varie dichiarazioni tra le parti, la sua espulsione dal Paese e la conseguente squalifica dal torneo vinto poi da Nadal., partnership interrotta: il comunicato di Tavares «Non continueremo lacon Novak.» Con queste semplici ma lapidarie parole affidate ad un comunicato, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, interrompe la partnership tra il tennista di Belgrado eche fa parte della holding automobilistica olandese. Il ...

Advertising

Corriere : Il momento nero di Djokovic: lasciato da allenatore e sponsor, è sempre più solo - MrWolfTheReven1 : Ed anche Peugeot gli toglie la sponsorizzazione. Spiace... ?? Vajda, clamoroso addio a Djokovic - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il momento nero di Djokovic: lasciato da allenatore e sponsor, è sempre più solo - Chicchi30034355 : RT @Curini: 'Il momento nero di #Djokovic: lasciato da allenatore e sponsor, è sempre più solo' manca solo che il giornalista scriva 'ben g… - Curini : 'Il momento nero di #Djokovic: lasciato da allenatore e sponsor, è sempre più solo' manca solo che il giornalista s… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Peugeot

Nella settimana in cui, 34 anni, perde la prima posizione del ranking, dopo 86 settimane consecutive , e il suo storico sponsordecide di interrompere il rapporto, il serbo perde ...E, mentre gli sponsor iniziano a mollareper la decisione di non vaccinarsi " lo ha fatto la, top sponsor di Nole, chiudendo il rapporto iniziato nel 2014 " e lui molla il coach ...In concomitanza con la separazione tra Novak Djokovic e Marian Vajda, il tennista serbo si vede costretto a registrare un’altra defezione nel suo team ma questa volta non si tratta di un collaboratore ...Tennis | Extra, Featured | Il serbo Novak Djokovic ha deciso di separarsi dal suo storico coach Marjan Vajda, a cui era legato dal 2006. Il tecnico slovacco era stato affiancato dal ...