Disponibili a Salerno 18mila dosi del vaccino Novavax

di Monica De Santis Disponibile anche a Salerno e provincia il vaccino Novavax. A confermarlo il referente dell'Asl di Salerno per l'emergenza covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. 18mila le dosi al momento Disponibili, che fanno sapere dall'Asl sarà a disposizione di quanti ad oggi non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del vaccino anti covid. "Questa sarà un nuovo strumento per cercare di convincere la popolazione salernitana, che fino ad oggi non si è vaccinata a farlo con questo nuovo farmaco che abbiamo a disposizione" ha spiegato il dottor Saggese. Sono poco meno di 60mila le persone che ad oggi non sono vaccinate su tutto il territorio provinciale ed è a loro che è rivolto il Novavax.

