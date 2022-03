Disney+ il catalogo delle serie tv: inserita Bless this Mess (Di mercoledì 2 marzo 2022) Disney+ il catalogo serie tv: la lista delle serie tv Marvel, Star Wars e del nuovo brand Star. Disney+ Il catalogo – Disney+ è in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tante serie tv dall’universo Marvel e Star Wars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama Star, con cui arriveranno serie tv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte le serie tv presenti nel catalogo di Disney+, dal mondo ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 marzo 2022)iltv: la listatv Marvel, Star Wars e del nuovo brand Star.Ilè in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tantetv dall’universo Marvel e Star Wars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama Star, con cui arriverannotv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte letv presenti neldi, dal mondo ...

Advertising

24h_Tecnologia : Marvel, comincia la transizione delle serie Netflix su Disney+: Il catalogo dei contenuti MCU sta per arricchirsi - Nerdandocom : Disney+ – Le novità in catalogo per marzo 2022 - dreamhope13 : Volevo disattiva now tv perché i due mesi finivano domani però mi hanno fatto una controfferta e ho allungato di un… - WASH0BI : Domani pomeriggio mi faccio maratona di euphoria e mi guardo anche il film delle blackpink che finalmente Disney +… - itsmikapenniman : le cose che producono sono quasi tutte di qualità un po’ come HBO (che rimane superiore), quindi meglio di netflix… -