Dieta del finocchio | come depurarsi e perdere peso

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Una verdura dal sapore fresco, delicato, perfetta da consumare sia cruda che cotta e l’ideale per sgonfiare la pancia e depurare l’intestino. Di cosa parliamo? Ovviamente dele delle tantissime proprietà di questo alimento, che lo rendono un validissimo alleato per il benessere del nostro organismo. Esattamenteledel, una regime alimentare flash in grado di farfino a cinque chili in una settimana. Masi esegue questa particolarefunziona e quali sono i suoi benefici ed eventuali controindicazioni? Scopriamolo insieme per valutare meglio se questa è lache fa per noi (sempre dopo aver chiesto consiglio al proprio medico).del ...