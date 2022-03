Dianora Poletti nuovo giudice della Cassazione

(Di mercoledì 2 marzo 2022)entra a far parteCorte di. La nomina arriva direttamente dal capo dello Stato. Laè docente di Diritto privato e Diritto dell’Informatica presso l’Università di Pisa. Classe ‘57, carrarese di nascita, avvocato. Laè in ateneo dal 1987 ed è ai vertici del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La nomina inarriva “per meriti insigni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

