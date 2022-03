Diamanti: «Fiorentina Juve: il passaggio del turno è un 50-50» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alessandro Diamanti ha parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, ricordandosi l’ultimo anno da giocatore dei Viola Alessandro Diamanti, attraverso le Instagram stories, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, ricordandosi l’ultimo anno da giocatore dei Viola. Ecco le sue parole: «Staserà andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Juventus. Mi ricordo l’ultimo mio anno a Firenze, non ricordo se ai quarti o in semifinale, vincemmo 1-2 allo Juventus Stadium e poi Vincenzino (Montella ndr) al ritorno in casa non azzeccò neanche un giocatore della formazione e si perse 0-3. A loro mancava anche Tevez e altri giocatori di spessore. 3-0 e a casa. Mi ricordo che quel giorno rosicai parecchio. Credo che stasera sia una bella ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alessandroha parlato della sfida trantus, ricordandosi l’ultimo anno da giocatore dei Viola Alessandro, attraverso le Instagram stories, ha parlato della sfida trantus, ricordandosi l’ultimo anno da giocatore dei Viola. Ecco le sue parole: «Staserà andrà in scena la sfida trantus. Mi ricordo l’ultimo mio anno a Firenze, non ricordo se ai quarti o in semifinale, vincemmo 1-2 allontus Stadium e poi Vincenzino (Montella ndr) al ritorno in casa non azzeccò neanche un giocatore della formazione e si perse 0-3. A loro mancava anche Tevez e altri giocatori di spessore. 3-0 e a casa. Mi ricordo che quel giorno rosicai parecchio. Credo che stasera sia una bella ...

