Delega fiscale, aut aut del governo al centrodestra: “Ok all’articolo sul catasto o cade l’esecutivo”. Forza Italia media, domani il voto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il catasto si conferma terreno minato per il governo. La Lega martedì sera ha confermato di non voler fare passi indietro sulla richiesta di stralciare l’argomento dalla Delega fiscale, nonostante nel 2014 abbia votato un testo che diceva esattamente le stesse cose. E’ muro contro muro e oggi la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, dopo aver ribadito la richiesta di ritiro dell’emendamento, ha detto che l’approvazione dell’articolo 6 – quello sulla riforma del catasto appunto – è dirimente. Un prerequisito per mandare in porto l’intera riforma fiscale e probabilmente l’azione del governo. “Se non è approvato – avrebbe detto – si ritiene conclusa l’esperienza di governo“. Del resto due settimane fa il premier Mario Draghi aveva spiegato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilsi conferma terreno minato per il. La Lega martedì sera ha confermato di non voler fare passi indietro sulla richiesta di stralciare l’argomento dalla, nonostante nel 2014 abbia votato un testo che diceva esattamente le stesse cose. E’ muro contro muro e oggi la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, dopo aver ribadito la richiesta di ritiro dell’emendamento, ha detto che l’approvazione dell’articolo 6 – quello sulla riforma delappunto – è dirimente. Un prerequisito per mandare in porto l’intera riformae probabilmente l’azione del. “Se non è approvato – avrebbe detto – si ritiene conclusa l’esperienza di“. Del resto due settimane fa il premier Mario Draghi aveva spiegato che ...

Advertising

fattoquotidiano : Delega fiscale, nuova fumata nera tra governo e maggioranza. Salvini usa la crisi ucraina per chiedere di non decid… - GioFaggionato : RT @AndreaPira: Sul catasto o passa la revisione o salta il governo. L'articolo 6 della delega fiscale è considerato 'dirimente'. Questa l… - nevrotica9 : RT @fisco24_info: Delega fiscale, verso voto Commissione: si parte dalla riforma del catasto, numeri sul filo: Il centrodestra, con in test… - ManginiE : RT @AndreaPira: Sul catasto o passa la revisione o salta il governo. L'articolo 6 della delega fiscale è considerato 'dirimente'. Questa l… - raffaelli_anna : RT @fisco24_info: Delega fiscale, verso voto Commissione: si parte dalla riforma del catasto, numeri sul filo: Il centrodestra, con in test… -