Decreto Energia in Gazzetta | caro bollette | auto | tutte le misure

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia, approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 62 del 18 febbraio scorso e che contiene ulteriori misure per contrastare l'aumento dei costi dell'Energia. In particolare, alle misure contro il caro bollette saranno destinati circa 7,5 miliardi di euro. Previsto un contributo straordinario per le imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta, per il quale sono stati stanziati 700 milioni di euro. Un altro contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, è destinato alle imprese delle regioni del Sud che effettuano investimenti per migliorare l'efficienza energetica e a promuovere la produzione di Energia da fonti rinnovabili.

