Decreto Bollette, giù i pedaggi per i tir e 4 miliardi per i microchip. Ma cala a 400 milioni lo stanziamento per il bonus sociale luce e gas (Di mercoledì 2 marzo 2022) Riserva diverse sorprese la versione finale del Decreto contro il caro Bollette, approvato in consiglio dei ministri il 18 febbraio. Nel testo pubblicato l'1 marzo in Gazzetta ufficiale è stato aggiunto un pacchetto di interventi da 80 milioni di euro a favore dell'autotrasporto, per rispondere alle proteste dei camionisti che la settimana scorsa avevano inscenato presidi e sit in in tutta Italia, ed è spuntato un fondo da 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2030, per un totale di 4,15 miliardi, per ricerca e investimenti nel settore dei microchip, mentre il governo cerca di convincere Intel a costruire in Italia uno stabilimento ad hoc. In compenso è sceso da 500 a 400 milioni lo stanziamento per il bonus sociale luce e gas.

