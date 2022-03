Dasvidania. Tutti i big dell’energia che fuggono da Mosca (Di mercoledì 2 marzo 2022) È fuga da Mosca. Il colossi dell’energia, spinti tra le altre cose anche dalla mossa occidentale delle sanzioni, abbandonano la piazza Rossa e mettono sì in conto perdite e contraccolpi finanziari, ma si inseriscono nella direttrice strategica imboccata dai Paesi atlantici di provenienza. Out Shell, ExxonMobile, Eni, Bp: il trend economico-finanziario dopo lo scellerato attacco russo all’Ucraina non si ferma. Shell La compagnia britannica si dice scioccata dalla perdita di vite umane in Ucraina, “che deploriamo, a seguito di un atto insensato di aggressione militare che minaccia la sicurezza europea”. Con queste parole del suo ceo, Ben van Beurden, dice Dasvidania e abbandona le sue joint venture con Gazprom, incluso il suo coinvolgimento con il gasdotto Nord Stream 2 che è stato bloccato dal governo tedesco. Inoltre Shell ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) È fuga da. Il colossi, spinti tra le altre cose anche dalla mossa occidentale delle sanzioni, abbandonano la piazza Rossa e mettono sì in conto perdite e contraccolpi finanziari, ma si inseriscono nella direttrice strategica imboccata dai Paesi atlantici di provenienza. Out Shell, ExxonMobile, Eni, Bp: il trend economico-finanziario dopo lo scellerato attacco russo all’Ucraina non si ferma. Shell La compagnia britannica si dice scioccata dalla perdita di vite umane in Ucraina, “che deploriamo, a seguito di un atto insensato di aggressione militare che minaccia la sicurezza europea”. Con queste parole del suo ceo, Ben van Beurden, dicee abbandona le sue joint venture con Gazprom, incluso il suo coinvolgimento con il gasdotto Nord Stream 2 che è stato bloccato dal governo tedesco. Inoltre Shell ha ...

