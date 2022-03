Danno da 46 milioni da Sentenza UE, l’allarme di Genova for yachtching (Di mercoledì 2 marzo 2022) Solo tra settembre e novembre, le disdette riguardanti le soste di yacht presso marine e cantieri nel genovese hanno prodotto un Danno economico di circa 46 milioni di euro. Il fenomeno, inoltre, è destinato ad aumentare e a estendersi in tutta Italia, in vista della prossima stagione estiva dei charter. A lanciare l’allarme è Alberto Amico, vicepresidente di Genova for yachting, associazione che unisce oltre cinquanta operatori genovesi in campo nautico professionale, il quale vanta un fatturato di 290 milioni di euro e 1190 addetti. Cosa succederà ora? Parla Alberto Amico Amico ha parlato delle conseguenze che porta con sé una Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio 2020: questa, entrata in vigore lo scorso agosto, ha modificato le regole di ingresso e permanenza ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Solo tra settembre e novembre, le disdette riguardanti le soste di yacht presso marine e cantieri nel genovese hanno prodotto uneconomico di circa 46di euro. Il fenomeno, inoltre, è destinato ad aumentare e a estendersi in tutta Italia, in vista della prossima stagione estiva dei charter. A lanciareè Alberto Amico, vicepresidente difor yachting, associazione che unisce oltre cinquanta operatori genovesi in campo nautico professionale, il quale vanta un fatturato di 290di euro e 1190 addetti. Cosa succederà ora? Parla Alberto Amico Amico ha parlato delle conseguenze che porta con sé unadella Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio 2020: questa, entrata in vigore lo scorso agosto, ha modificato le regole di ingresso e permanenza ...

Advertising

rabbioso2 : @garak7 @agambella A coglione ucronazi alle famiglie danno 2 milioni di rubli che in Russia sono una cifra importante - soteros1 : RT @giordi63: @Wikileaks_Ita A questo aggiungiamo il perpetrato danno erariale per uso di solo software e sistema operativo proprietario co… - ErDuca79 : Dopo aver subito l'abuso della privazione di diritti in base ad un pass sanitario, ora ci stanno portando dentro un… - ilariadipiazza : @mirkonicolino Ridono perché pensano a quanto so scemi quelli che je danno 40 milioni ?? - albertolupini : Il blocco del mercato russo per il vino è un danno da 350 milioni -