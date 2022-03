"Dalla competenza alla stupidità...". Delirio di Francesca Donato, Aldo Grasso inchioda Giletti: la fucilata (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel mirino di Aldo Grasso, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, ci finiscono i talk-show che, da un giorno all'altro, passano dal Covid alla guerra in Ucraina. E continuano, secondo il critico tv, a portare in studio personaggi che sproloquiano, prima del virus e ora del conflitto". "La tv facilita quei processi di narcisismo, di presenzialismo che finiscono poi per ritorcersi contro la cognizione del fenomeno - attacca Aldo Grasso -. La cosa peggiore che possa capitare è che i personaggi che venivano invitati nei talk per svolgere il ruolo della controparte (per suscitare rissa) vengano ora invitati per parlare dell'invasione della Russia", premette. Dunque, il critico tv fa un esempio pratico: nel mirino ci finiscono Non è l'Arena e Massimo Giletti. Il tutto per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel mirino di, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, ci finiscono i talk-show che, da un giorno all'altro, passano dal Covidguerra in Ucraina. E continuano, secondo il critico tv, a portare in studio personaggi che sproloquiano, prima del virus e ora del conflitto". "La tv facilita quei processi di narcisismo, di presenzialismo che finiscono poi per ritorcersi contro la cognizione del fenomeno - attacca-. La cosa peggiore che possa capitare è che i personaggi che venivano invitati nei talk per svolgere il ruolo della controparte (per suscitare rissa) vengano ora invitati per parlare dell'invasione della Russia", premette. Dunque, il critico tv fa un esempio pratico: nel mirino ci finiscono Non è l'Arena e Massimo. Il tutto per una ...

