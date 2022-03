Dal presidente al terzino al pugile: gli sportivi alle armi per l'Ucraina che resiste (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Petrove c'è un uomo con la tuta militare, il cappello a visiera e il fucile in mano. Chiude la porta di casa, sta per salire in macchina, ma una cronista gli corre incontro. 'presidente, dove va?'. '... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Petrove c'è un uomo con la tuta militare, il cappello a visiera e il fucile in mano. Chiude la porta di casa, sta per salire in macchina, ma una cronista gli corre incontro. ', dove va?'. '...

Ultime Notizie dalla rete : Dal presidente Dal presidente al terzino al pugile: gli sportivi alle armi per l'Ucraina che resiste A Petrove c'è un uomo con la tuta militare, il cappello a visiera e il fucile in mano. Chiude la porta di casa, sta per salire in macchina, ma una cronista gli corre incontro. 'Presidente, dove va?'. 'A prepararmi per combattere i carri'. Petrove, tremila abitanti, più vicina alla Moldavia che a Kiev, è a due ore da Dnipro e a quattro da Cherson, il fronte, zona di guerra. ...

Meghan Markle e principe Harry, l'indiscrezione vergognosa: "Solo quando morirà la Regina Elisabetta" I due sono stati premiati dal Presidente dell'Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore, per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani portate ...

Telese Terme, conferita cittadinanza italiana a giovane ragazza ucraina ha letto alla giovane neo-italiana il decreto di conferimento della cittadinanza italiana emanato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal Ministro dell’Interno. Visibilmente emozionata, ...

