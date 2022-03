Da “Putin difensore dei valori europei” alla difesa dei “patrioti ucraini”: la Meloni cambia idea (Di mercoledì 2 marzo 2022) La leader di Fratelli d’Italia tira dritto nel proclamarsi anti-Putiniana, ma carta canta e, in questo caso, la carta è il suo libro, pubblicato per altro recentemente, nel quale la figura di Putin era descritta tutt’altro che negativamente… Se è vero che solo gli stupidi non cambiano idea, è altrettanto vero che, per farlo, si deve pur avere un criterio. A seguito dello scoppio della guerra fra la Russia e l’Ucraina si sono susseguiti una serie di commenti da parte della politica internazionale. Non sono ovviamente mancati quelli della politica italiana, fra i quali la destra, che in questa partita se ne gioca un’altra internamente: quella con la coerenza. Una meta partita, insomma, in cui dopo anni di sostegno incondizionato nei confronti del capo del Cremlino Vladimir Putin deve ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 marzo 2022) La leader di Fratelli d’Italia tira dritto nel proclamarsi anti-iana, ma carta canta e, in questo caso, la carta è il suo libro, pubblicato per altro recentemente, nel quale la figura diera descritta tutt’altro che negativamente… Se è vero che solo gli stupidi nonno, è altrettanto vero che, per farlo, si deve pur avere un criterio. A seguito dello scoppio della guerra fra la Russia e l’Ucraina si sono susseguiti una serie di commenti da parte della politica internazionale. Non sono ovviamente mancati quelli della politica italiana, fra i quali la destra, che in questa partita se ne gioca un’altra internamente: quella con la coerenza. Una meta partita, insomma, in cui dopo anni di sostegno incondizionato nei confronti del capo del Cremlino Vladimirdeve ...

