Da Forsythe a Inger | la sfida della danza

Advertising

lv_phg : RT @OperaRoma: “Forsythe / Inger / Blanc”: oggi doppio appuntamento con il trittico dei tre grandi nomi della danza, alle 11 il Corpo di Ba… - OperaRoma : “Forsythe / Inger / Blanc”: oggi doppio appuntamento con il trittico dei tre grandi nomi della danza, alle 11 il Co… - Seven_C_MT : RT @OperaRoma: “Forsythe / Inger / Blanc”: tre coreografie emozionanti con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma in scena fino al… - OperaRoma : “Forsythe / Inger / Blanc”: tre coreografie emozionanti con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma in scen… - caretta_caretta : RT @Radio1Rai: ?? Stasera la prima del Trittico di danza Forsythe/Inger/Blanc, protagonista il Corpo di Ballo dell'@OperaRoma e l'étoile Sus… -

Ultime Notizie dalla rete : Forsythe Inger

Le luci sono di Tanja Rühl e William. E' balletto astratto, concepito come un omaggio ...scatti sui social Il secondo titolo della serata è Walking Mad creato dallo svedese Johan...Anche la facciata del Teatro dell'Opera di Roma la sera di venerdì 25 febbraio - in occasione della prima del trittico di danza/ Blanc - si è tinta di giallo e di blu in segno di ...Ha aperto il programma Herman Schmerman di William Forsythe che, sulle musiche composte appositamente ... Il secondo titolo della serata è Walking Mad creato dallo svedese Johan Inger nel 2001 e già ...Una prima a sostegno della pace: la facciata del Costanzi illuminata di blu e giallo, i colori della bandiera, in segno di vicinanza al popolo ucraino, segna il successo del debutto di Forsythe/Inger/ ...