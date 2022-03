Cyrano, il film: il fascino senza tempo di un vero partner in love (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggo buoni libri, rileggo i classici. I miei autori preferiti? Shakespeare, Anton Cechov, Turgenev. Mi piace andare in vacanza a Londra e scoprire vecchi negozi di libri, di dischi in vinile, di ... Leggi su style.corriere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggo buoni libri, rileggo i classici. I miei autori preferiti? Shakespeare, Anton Cechov, Turgenev. Mi piace andare in vacanza a Londra e scoprire vecchi negozi di libri, di dischi in vinile, di ...

Advertising

CinecittaNews : Batman vs Cyrano Due personaggi iconici si sfidano in sala in due nuovi adattamenti: sono #TheBatman? firmato da… - ilb4ttista : hanno aggiunto CYRANO nella lista dei film in programmazione al cinema sotto casa si vince - Mauxa : Film più visti della settimana: ‘Studio 666' e ‘Cyrano’ sono le novità - peppesava : RT @Ragusanews: Film Cyrano, girato a Scicli, al Cinema Italia dal 3 marzo - Ragusanews : Film Cyrano, girato a Scicli, al Cinema Italia dal 3 marzo -