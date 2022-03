Crisi ucraina, mille profughi già in Italia ma potrebbero arrivarne almeno 800mila: ecco il piano di accoglienza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Status di rifugiato in automatico per un anno a chi proviene dalle zone di guerra, sostegno esterno per tutti coloro che troveranno ospitalità da amici e familiari residenti in Italia. Le Regioni approntano i Covid hotel, conta dei farmaci e delle attrezzature sanitarie da... Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Status di rifugiato in automatico per un anno a chi proviene dalle zone di guerra, sostegno esterno per tutti coloro che troveranno ospitalità da amici e familiari residenti in. Le Regioni approntano i Covid hotel, conta dei farmaci e delle attrezzature sanitarie da...

Advertising

lauraboldrini : Ho votato a favore della risoluzione sull'aggressione di #Putin all'#Ucraina: serve massima compattezza. Non ho v… - gparagone : Siamo l’unico Paese ad usare sistematicamente lo #StatoDi Emergenza. Non ci sono notizie (al momento) sull’utiliz… - giorgio_gori : Quando è successo, esattamente, che noi occidentali abbiamo spinto l’#Ucraina verso la #Nato, provocando la reazion… - 987mies : #DiMaio il bibitaro ha dichiarato che l'Ucraina è l'ultima barriera per la sicurezza dei nostri Paesi. Abbiamo un… - OBonomi : RT @LaVeritaWeb: Stato d’eccezione fino a dicembre. Stavolta la scusa è la crisi ucraina, ma l’effetto è lo stesso: tappare la bocca ai dis… -