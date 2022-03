Crisi Ucraina: il Borussia Dortmund revoca tessera onoraria a Schroeder (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Borussia Dortmund ha comunicato di aver revocato la tessera onoraria del club a Gerard Schroeder. È stato lo stesso presidente del club Reinhard Rauball a comunicarlo all’ex cancelliere. La motivazione è legata all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: “L’assunzione di posizioni dirigenziali in società statali russe da parte di un membro onorario della BVB non è accettabile sullo sfondo della guerra di aggressione russa in Ucraina e della grave violazione del diritto internazionale”. Gerard Schroeder è stato leader della SPD e cancelliere tedesco dal 1998 al 2005. Dopo la fine del suo mandato si è ritirato dalla politica e ha intrapreso una nuova carriera professionale. Prima con Gazprom accettando l’incarico di capo del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilha comunicato di averto ladel club a Gerard. È stato lo stesso presidente del club Reinhard Rauball a comunicarlo all’ex cancelliere. La motivazione è legata all’invasione dell’da parte della Russia: “L’assunzione di posizioni dirigenziali in società statali russe da parte di un membro onorario della BVB non è accettabile sullo sfondo della guerra di aggressione russa ine della grave violazione del diritto internazionale”. Gerardè stato leader della SPD e cancelliere tedesco dal 1998 al 2005. Dopo la fine del suo mandato si è ritirato dalla politica e ha intrapreso una nuova carriera professionale. Prima con Gazprom accettando l’incarico di capo del ...

