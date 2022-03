Crisi ucraina, con la scusa dello stato di emergenza vogliono portare in Italia il mais con Ogm e pesticidi (Di mercoledì 2 marzo 2022) E c’è anche chi, con la Crisi ucraina in atto, cerca di trovare il modo di rifilare ai consumatori Italiani cereali Ogm e con i pesticidi. L’Anacer, l’associazione nazionale di riferimento degli importatori di cereali e che ha fra i suoi associati i pastifici Rummo, i molini Casillo, il brand Amadori e molte altre aziende del settore fra cui vari produttori di mangimi per animali, chiede con una lettera al governo di consentire, come misura di emergenza, l’import di mais da Usa e Argentina per un periodo di sei mesi derogando dagli attuali vincoli comunitari su ogm e pesticidi. Nella lettera ai ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e degli Esteri Luigi Di Maio, i cerealisti si dicono, infatti, molto preoccupati per le ripercussioni che la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) E c’è anche chi, con lain atto, cerca di trovare il modo di rifilare ai consumatorini cereali Ogm e con i. L’Anacer, l’associazione nazionale di riferimento degli importatori di cereali e che ha fra i suoi associati i pastifici Rummo, i molini Casillo, il brand Amadori e molte altre aziende del settore fra cui vari produttori di mangimi per animali, chiede con una lettera al governo di consentire, come misura di, l’import dida Usa e Argentina per un periodo di sei mesi derogando dagli attuali vincoli comunitari su ogm e. Nella lettera ai ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e degli Esteri Luigi Di Maio, i cerealisti si dicono, infatti, molto preoccupati per le ripercussioni che la ...

