Crisi Totti-Blasi | spuntano nuovi scoop bomba | “Noemi è disperata e Ilary non perdona”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua a tenere banco la voce sullatrae Francesco. Nonostante i tentativi di smentita, diverse voci spiegano che le cose sarebbero più complicate del previsto. Stando a chi si definisce vicino all’entourage dell’ex calciatore, la coppia avrebbe vissuto momenti di grande difficoltà già dall’autunno scorso. In questo periodo, infatti,avrebbe conosciuto la famosache sarebbe entrata nella vita dei due. Nel frattempo, l’ex numero dieci e la conduttrice sono stati beccati a pranzo insieme. GF Vip, Alex Belli minaccia Antonio Medugno L'attore emiliano, in vacanza in Egitto, ha pubblicato sui social un messaggio con una sorta di velata minaccia al ragazzo ...

Advertising

fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - ParliamoDiNews : Francesco Totti e la crisi con Ilary Blasi: le indiscrezioni | Gossip Blog #francesco #totti #crisi #ilary #blasi… - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme: la passeggiata scaccia crisi - #Francesco #Totti #Ilary #Blasi… - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi: 'Lui ha presentato Noemi agli amici' - infoitcultura : Crisi Totti-Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: “L’hanno fatto a Roma” -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Totti

va dalla De Filippi e la Blasi pubblica questa foto: chi spunta al suo fianco.di coppia? Ora non ci sono dubbi - GuardaIlary Blasi e Francescoin? L'amico rompe il silenzio: "Ho sentito lui ed è molto giù" In questi ultimi giorni Francescoed Ilary Blasi sono finiti sotto i riflettori del gossip per via di alcune voci di ...Poi gli americani hanno il Superbowl, noi abbiamo messo la finale dei Mondiali dell’82 o l’eliminazione a Seoul nel 2002 con Totti espulso e l’arbitro ... «Ci sono gli eventi: la crisi industriale, la ..."TOTTI VOLEVA UN ALTRO FIGLIO MA ILARY HA DETTO 'NO'" Le ultime rivelazioni sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ...