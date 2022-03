Advertising

fcin1908it : VIDEO / Crisi Lautaro, il prezzo cala? Inter, niente sconti: 90 milioni - OdeonZ__ : Crisi Lautaro, il prezzo cala? Inter, niente sconti: 90 milioni - infoitsport : Inter, Lautaro non esce dal tunnel: è la crisi peggiore della carriera - Mediagol : VIDEO Inter, Lautaro Martinez in crisi: il confronto con la scorsa stagione - _MDelon : Crisi totale, #Lautaro sparito, #Barella calato: tutto un disastro. Bene, adesso pensiamo che l'#Inter nel suo peg… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Lautaro

Carlo Laudisa fa il punto della situazione sull'attaccante dell'Inter,Martinez, ancora a secco in campionato nel 2022. Il suo prezzo è diminuito? È destinato a lasciare i nerazzurri? Guarda il videoInter, non soloanche di Barellaè ormai al centro delle discussioni, visto la mancanza di gol da diverso tempo. Oltre l'attaccante, specialmente dopo lo 0 a 0 in Coppa Italia ...Inzaghi è finito nel mirino della critica. L’Inter sembra essersi fermata sul più bello e da più parti sono piombate le critiche sul tecnico, reo di aver gestito male la rosa a disposizione. Sono fond ...Insieme a Lautaro il centrocampista azzurro è sul banco degli imputati: appare stanco e non in condizione soprattutto rispetto a quanto fatto vedere nell'ultimo anno ...