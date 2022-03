Crippa: «Il gol di Fabian ricco di significati: il Napoli non ha vacillato, non s’è accontentato» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Massimo Crippa, Maradona lo chiamava Crippìn. Protagonista delle grandi sfide tra Napoli e Milan negli anni 80? e alla fine degli anni 90?. È intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal. «Crippìn. Un bel ricordo» Come si vince lo scudetto? Bisogna fare qualche punto in più degli altri, il Napoli ha tutte le possibilità per arrivare in fondo. Il calendario è alla portata, secondo me. Almeno da dopo la partita col Milan. Quello di domenica sera è un match da vincere a tutti i costi. Nonostante la brutta eliminazione col Barcellona c’è entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria della Lazio. Ho visto ieri sera il derby, mi sembra che il Milan a livello fisico stia abbastanza bene, l’Inter è in grossa difficoltà. Il calendario può dargli una mano, certo. Però il Napoli ha tutte le caratteristiche per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Massimo, Maradona lo chiamava Crippìn. Protagonista delle grandi sfide trae Milan negli anni 80? e alla fine degli anni 90?. È intervenuto a Radio Kiss Kiss, a Radio Goal. «Crippìn. Un bel ricordo» Come si vince lo scudetto? Bisogna fare qualche punto in più degli altri, ilha tutte le possibilità per arrivare in fondo. Il calendario è alla portata, secondo me. Almeno da dopo la partita col Milan. Quello di domenica sera è un match da vincere a tutti i costi. Nonostante la brutta eliminazione col Barcellona c’è entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria della Lazio. Ho visto ieri sera il derby, mi sembra che il Milan a livello fisico stia abbastanza bene, l’Inter è in grossa difficoltà. Il calendario può dargli una mano, certo. Però ilha tutte le caratteristiche per ...

