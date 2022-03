Covid: Veneto, ricoveri in area medica sotto quota 1.000 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Veneto scende sotto quota 1.000 nei ricoveri di pazienti Covid in area medica, che oggi sono 995, 31 in meno rispetto a ieri. Scende anche il dato delle terapie intensive, con 93 pazienti ( - 6). ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilscende1.000 neidi pazientiin, che oggi sono 995, 31 in meno rispetto a ieri. Scende anche il dato delle terapie intensive, con 93 pazienti ( - 6). ...

Advertising

TgrRaiVeneto : #Covid Veneto: i dati di mercoledì #2marzo 2022 Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, ricoveri in area medica sotto quota 1.000. Ieri 3.434 nuovi casi e 18 decessi, scendono intensive (-… - tg2000it : RT @tg2000it: #Covid Il primo giorno del #vaccino #Novavax Partenza in 5 regioni: #Lombardia #Piemonte #EmiliaRomagna #Veneto #Sicilia .… - Marco_f7 : RT @zaiapresidente: ??? UCRAINA. 3 FAMIGLIE ARRIVATE A CONEGLIANO. ORA OSPITATE ALL’EX OSPEDALE DI VALDOBBIADENE CON 3 BIMBI POSITIVI AL CO… - bassanonet : War Vax: Arrivati nel Veneto i primi profughi dall’Ucraina, coi primi casi di positività al Covid. La Regione aller… -