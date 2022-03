Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -502 e le intensive -27 | 214 morti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ultimo bollettino riporta 36.429 nuovi contagi e tasso di positività stabile all'8,8%. Il governatore Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, chiede che "si superi in certi ambiti l'obbligo della mascherina Ffp2 e il controllo del possesso del Green Pass". Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina: oltre alla crisi umanitaria, si rischiano focolai che possono portare a una nuova e imprevedibile fase epidemica

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. D… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna 1.172 contagi: bollettino 2 marzo - #Ultime #Notizie #Covid #Sardegna - sscalcionapoli1 : In Italia 36.429 nuovi casi e 214 morti nelle ultime 24 ore - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 36.429 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 2… - fainformazione : Covid al 2 marzo 2022: indice di positività all'8,77%, 214 i nuovi decessi 46.631 i nuovi casi di coronavirus reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sky Tg24

Sono 36.429 i nuovi contagi danelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 214 (ieri erano state 233). Scendono sotto quota diecimila i ricoverati col...Asl di Viterbo: sono 90 i nuovi casi e 1 decesso nelle24h. Ascolta:, si avvicinano la fine dello stato di emergenza e l'inizio della convivenza con il virusI dati di oggi: i tamponi effettuati: 66.344 , totale complessivo: 33.141.788, i nuovi casi positivi sono 4.713 . I ricoverati in terapia intensiva sono 98 (+1) , mentre quelli non in terapia intensiv ...Nelle ultime 24 ore si registrano 36.429 nuovi casi Covid in Italia con 214 decessi. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 502 unità a 9.954 mentre quelli in terapia intensiva scendono di 27 unità ...