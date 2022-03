Covid | ultime news Calano ancora i ricoveri ordinari -502 e le terapie intensive -27

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ultimo bollettino riporta 36.429 nuovi casi e 214 morti. Tasso di positività stabile all'8,8%. Il governatore Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, chiede che "si superi in certi ambiti l'obbligo di mascherina Ffp2 e il controllo del possesso del Green Pass". Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina: oltre alla crisi umanitaria, si rischiano focolai che possono portare a una nuova e imprevedibile fase epidemica

Nelle24 ore si registrano 36.429 nuovi casiin Italia con 214 decessi. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 502 unità a 9.954 mentre quelli in terapia intensiva scendono di 27 unità a 681.: LENOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE ) Fedriga: 'Rivedere le modalità di controllo del Green pass' ...Nelle ultime 24 ore si registrano 36.429 nuovi casi Covid in Italia con 214 decessi. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 502 unità a 9.954 mentre quelli in terapia intensiva scendono di 27 unità ...Sempre più in calo la curva del covid in Italia. I nuovi casi sono 36.429 contro i 46.631 di ieri e i 49.040 di una settimana fa. I tamponi processati sono 415.288 (ieri 530.858) con un tasso di posit ...