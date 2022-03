Covid | Turchia rimuove obbligo mascherine all' aperto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "Non è più obbligatorio portare la mascherina all'". Lo ha affermato il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, in seguito a una riunione del ...

Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), quando è stato registrato il primo caso di Covid in Turchia, nel marzo del 2020, 94.445 persone sono morte nel Paese a causa della pandemia. Anche Taiwan nel frattempo ha deciso di varare sanzioni contro Mosca, mentre la Turchia si è ... è escluso che il Patto di stabilità sia ulteriormente sospeso, dopo la parentesi Covid. Si attendono ... (ANSA) - ISTANBUL, 02 MAR - "Non è più obbligatorio portare la mascherina all'aperto". Lo ha affermato il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, in seguito a una riunione del ...