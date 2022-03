(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Voteremo la” sul decreto legge che prevede l’dianti-Covid per gli50 “per senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto. Certo, se non ci fosse stata lae avessimo dovuto votare il provvedimento non l’avremmo votato, ciastenuti come fatto anche alla Camera”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano, in dichiarazione di voto.“è un provvedimento -ha aggiunto l’esponente del Carroccio- che oggi diventa anacronistico: due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati che erano molto allarmanti, oggi siamo per fortuna in una situazione completamente diversa”.ha poi criticato “la dad per i bambini non vaccinati, una ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Romeo, 'Speranza fonda partito Articolo uno e toglie lavoro'** - - TV7Benevento : **Covid: Romeo, con fine stato emergenza da primo aprile green pass non ha base giuridica'** -… - TV7Benevento : **Covid: Romeo, 'senza fiducia ci saremmo astenuti' su dl per obbligo vaccino over 50** - - romeo__js : RT @maxdantoni: L'Università di Milano Bicocca ha cancellato un corso sui romanzi di Dostoevskji «per evitare polemiche». Si è mai sentita… - romeo_kohl : @AuroraBuffoniii @ale_cucurnia kol ma ti svegli il covid ti da alla testa -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Romeo

Affaritaliani.it

...la fiducia al Senato Il governo ha chiesto il voto di fiducia al Senato sul Decreto legge, in ... ci saremmo astenuti", spiega il capogruppo Lega al SenatoIl giro d'affari dei brand Luxury (Maserati) e premium (Alfa, Lancia e DS) quadruplicherà. Il ... Il punto è la dimensione del mercato europeo, ora è di 15 milioni di unità, prima delera a ...Exxon Mobil Corp. plans to save an extra $3 billion in costs by the end of next year as it looks to boost shareholder returns and take advantage of high oil prices. We apologize, but this video has ...In manette un uomo di 48 anni, nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato 12 chili di hashish e quasi due chili di marijuana ...