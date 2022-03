Covid, Oms: Vaccinato 56% della popolazione mondiale ma solo 9% dei Paesi poveri (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’unica via d’uscita sostenibile dalla pandemia di Covid-19 è raggiungere un’elevata copertura vaccinale in tutti i Paesi. A livello complessivo, il 56% della popolazione mondiale è completamente vaccinata, ma” guardando nel dettaglio “solo il 9% della popolazione dei Paesi a basso reddito” lo è. Sono i dati evidenziati dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra. “Stiamo ora superando molti dei limiti su fornitura e consegna che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, con oltre 1,3 miliardi di dosi di vaccino consegnate da Covax e prospettive positive per quest’anno – ha riferito – Ora dobbiamo rivolgere la nostra ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’unica via d’uscita sostenibile dalla pandemia di-19 è raggiungere un’elevata copertura vaccinale in tutti i. A livello complessivo, il 56%è completamente vaccinata, ma” guardando nel dettaglio “il 9%deia basso reddito” lo è. Sono i dati evidenziati dal direttore generale dell’Organizzazionesanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra. “Stiamo ora superando molti dei limiti su fornitura e consegna che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, con oltre 1,3 miliardi di dosi di vaccino consegnate da Covax e prospettive positive per quest’anno – ha riferito – Ora dobbiamo rivolgere la nostra ...

Advertising

RaiNews : A questo si aggiunge una 'carenza critica di ossigeno che si sta registrando nel paese', avverte l'OMS #Ucraina - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Giù contagi e morti in 7 giorni'. - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - laura_lavespa : RT @RaiNews: A questo si aggiunge una 'carenza critica di ossigeno che si sta registrando nel paese', avverte l'OMS #Ucraina https://t.co… - ElVengadorDelF5 : RT @RaiNews: A questo si aggiunge una 'carenza critica di ossigeno che si sta registrando nel paese', avverte l'OMS #Ucraina https://t.co… -