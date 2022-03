Covid, Oms: "Giù contagi e morti in 7 giorni" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a calare i contagi e i morti di Covid-19 nel mondo. In 7 giorni, dal 21 al 27 febbraio, i nuovi positivi sono diminuiti del 16% e i nuovi decessi del 10% rispetto al periodo 14-20 febbraio. Lo rileva l'ultimo report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che registra oltre 10 milioni di nuovi casi e oltre 60mila nuove morti, per un totale di oltre 433 milioni di contagi e oltre 5,9 milioni di decessi da inizio pandemia. Nell'ultima settimana, l'unica regione Oms a segnalare un aumento dei nuovi casi è l'area Pacifico occidentale (+32), mentre tutte le altre riportano dati in calo: -34% Mediterraneo orientale, -30% Americhe, -25% regione africana, -24% regione europea, -16% Sud-Est asiatico. Riguardo ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a calare ie idi-19 nel mondo. In 7, dal 21 al 27 febbraio, i nuovi positivi sono diminuiti del 16% e i nuovi decessi del 10% rispetto al periodo 14-20 febbraio. Lo rileva l'ultimo report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che registra oltre 10 milioni di nuovi casi e oltre 60mila nuove, per un totale di oltre 433 milioni die oltre 5,9 milioni di decessi da inizio pandemia. Nell'ultima settimana, l'unica regione Oms a segnalare un aumento dei nuovi casi è l'area Pacifico occidentale (+32), mentre tutte le altre riportano dati in calo: -34% Mediterraneo orientale, -30% Americhe, -25% regione africana, -24% regione europea, -16% Sud-Est asiatico. Riguardo ai ...

