Covid oggi Veneto, 3.434 contagi e 17ì8 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 3.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 18 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Gli attualmente positivi nella regione sono 51.177 (-1.203 rispetto alle 24 ore precedenti). Il totale dei casi da inizio pandemia è 1.337.488. Il Veneto scende sotto quota 1.000 nei ricoveri di pazienti Covid in area medica (995, -31 rispetto a ieri). In calo anche il dato delle terapie intensive, con 93 pazienti (-6). Il totale dei decessi sale a 13.857. L'articolo proviene da Italia Sera.

