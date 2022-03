Covid oggi Vda, 40 contagi: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 40 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 2 marzo 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano a 31.500 persone colpite da virus da inizio epidemia. I positivi attuali sono 1297 di cui 1.276 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.685, in aumento di 63 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 128.429 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 469.013. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono ad oggi 520. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 40 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano a 31.500 persone colpite da virus da inizio epidemia. I positivi attuali sono 1297 di cui 1.276 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.685, in aumento di 63 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 128.429 mentre i tamponi fino adeffettuati sono 469.013. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono ad520. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

DSantanche : L’Italia è tra i primi posti al mondo per mortalità da #Covid. il Governo ammetta fallimento #greenpass. Una misura… - Adnkronos : #CovidItalia, Ricciardi: “Tornerà in autunno”. #ultimora - Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - ilSaronno : Covid in Lombardia, scendono ancora i ricoveri. Oggi 4700 nuovi casi - fisco24_info : Covid oggi Italia, 36.429 contagi e 214 morti: bollettino 2 marzo: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, region… -