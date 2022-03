Covid oggi Toscana, 2.413 contagi: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.413 su 24.388 test di cui 7.414 tamponi molecolari e 16.974 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,89% (47,5% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione Informazione Riservata - News Magazine. Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 2.413 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 2.413 su 24.388 test di cui 7.414 tamponi molecolari e 16.974 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,89% (47,5% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione Informazione Riservata - News Magazine.

