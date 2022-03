Covid oggi Sardegna, 1.172 contagi: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 1.172 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 marzo 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 943 diagnosticati da antigenico) sono stati rilevati nel complesso su 9.828 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (+3). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 (+19). Sono 27.393 i casi di isolamento domiciliare (-2092). Si registrano 4 decessi: 1 uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 86 e 1 uomo di 88, residenti nella provincia di Sassari; 1 donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 1.172 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 943 diagnosticati da antigenico) sono stati rilevati nel complesso su 9.828 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (+3). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 (+19). Sono 27.393 i casi di isolamento domiciliare (-2092). Si registrano 4 decessi: 1 uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 86 e 1 uomo di 88, residenti nella provincia di Sassari; 1 donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

