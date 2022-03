Covid oggi Lombardia 4.713 nuovi positivi e 23 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 4.713 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 marzo, in Lombardia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati effettuati 66.344 tamponi, con un indice di positività del 7,1%. I morti sono stati 23, per un totale dall’inizio della pandemia di 38.654. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 980 persone (-27) e in terapia intensiva 98 (+1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.572, di cui 706 a Milano città, a Bergamo 271, Brescia 575, Como 250, Cremona 186, Lecco 119, Lodi 106, Mantova 247, Monza e Brianza 403, a Pavia 265, Sondrio 80 e a Varese 427. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 4.713 icontagi da coronavirus registrati, 2, in. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Sono stati effettuati 66.344 tamponi, con un indice dità del 7,1%. Isono stati 23, per un totale dall’inizio della pandemia di 38.654. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 980 persone (-27) e in terapia intensiva 98 (+1). In provincia di Milano isono 1.572, di cui 706 a Milano città, a Bergamo 271, Brescia 575, Como 250, Cremona 186, Lecco 119, Lodi 106, Mantova 247, Monza e Brianza 403, a Pavia 265, Sondrio 80 e a Varese 427. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

