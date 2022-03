Covid oggi Italia, Fiaso: ricoveri in calo, anche tra bambini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Covid oggi in Italia, i ricoveri scendono del 21,6% in una settimana. E’ il calo più netto registrato nell’ultimo mese negli ospedali sentinella monitorati dalla Federazione Italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La curva delle ospedalizzazioni, infatti, ha cominciato a scendere il 1° febbraio con una lieve riduzione del 3% e per tutto il mese è stata evidenziata una decrescita graduale fino al picco registrato oggi. E se nei reparti ordinari la diminuzione dei pazienti si attesta intorno al 22% nelle terapie intensive il calo è pari al 18%. Il report Fiaso conferma, inoltre, negli ospedali del Nord una discesa più veloce dei ricoveri pari al 26% mentre al Sud e nelle isole la curva ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022)in, iscendono del 21,6% in una settimana. E’ ilpiù netto registrato nell’ultimo mese negli ospedali sentinella monitorati dalla Federazionena delle Aziende sanitarie e ospedaliere (). La curva delle ospedalizzazioni, infatti, ha cominciato a scendere il 1° febbraio con una lieve riduzione del 3% e per tutto il mese è stata evidenziata una decrescita graduale fino al picco registrato. E se nei reparti ordinari la diminuzione dei pazienti si attesta intorno al 22% nelle terapie intensive ilè pari al 18%. Il reportconferma, inoltre, negli ospedali del Nord una discesa più veloce deipari al 26% mentre al Sud e nelle isole la curva ...

