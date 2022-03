Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, mercoledì 2 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentrecalano i ricoveri, anche tra i bambini. Sono 3.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 18 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, mercoledì 2, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentrecalano i ricoveri, anche tra i bambini. Sono 3.434 i nuovida coronavirusin Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 18 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri ...

